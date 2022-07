Molenbeek : une Cité des Sciences va naître sur le site de la Gare de l’Ouest

Le gouvernement bruxellois a approuvé ce site, qui appartient à la Régie foncière régionale et qui accueille pour l’instant l’occupation temporaire MolenWest.

En projet depuis 2019, le gouvernement bruxellois a confirmé ce lundi que la Cité des Sciences et de l’Innovation de la Région de Bruxelles-Capitale prendra place prochainement sur le site de la Gare de l’Ouest. Le projet était envisagé depuis le début de la législature par la secrétaire d’État à la Recherche scientifique Barbara Trachte (Ecolo) : plusieurs sites potentiels ont été analysés et c’est le site molenbeekois qui a été approuvé par le gouvernement.

Cette Cité des Sciences, installée sur un espace de près de 5 000 m², permettra notamment aux visiteuses et visiteurs de “mieux appréhender les grands enjeux sociétaux impactant la Région bruxelloise et le monde” grâce aux sciences et au raisonnement scientifique. L’objectif sera de se différencier également des autres initiatives similaires belges comme Sparkoh ! à Frameries ou Technopolis à Malines.

Selon le gouvernement bruxellois, le site de la Gare de l’Ouest, qui fait l’objet d’un Plan d’Aménagement Directeur (PAD), est le mieux adapté à la construction de cette nouvelle infrastructure car “très accessible en transports en commun” et “proche de nombreuses écoles”. Propriété de la Régie foncière régionale, le site accueille pour l’instant l’occupation temporaire MolenWest, avec plusieurs associations du quartier.

Fin des travaux en 2029

Innoviris, l’Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation, sera maître d’ouvrage du projet, alors que citydev.brussels sera maître d’œuvre. Les travaux ne sont toutefois pas prévus avant 2026 et devraient se conclure en 2029. Le budget est estimé à 25 millions d’euros. Une demande de co-financement via les fonds européens FEDER sera faite, précise le gouvernement bruxellois.

Avant le lancement de cette construction, Innoviris lance pour sa part un appel à projets pour une Cité des sciences itinérantes, le “Science roadshow”. Les acteurs bruxellois actifs dans la sensibilisation et la promotion des sciences pourront ainsi répondre à cet appel à projets pour l’organisation d’un événement gratuit et itinérant sur les sciences, afin de les faire découvrir dans cinq quartiers bruxellois. Le projet, d’un budget de 800 000 euros et d’une durée de 20 mois, débutera en mars 2023 pour se conclure en octobre 2024.

Gr.I. – Photo : citydev.brussels