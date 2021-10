Molenbeek annonce l’ouverture d’une “bébéthèque”

La commune de Molenbeek va mettre en place un service de prêt d’articles pour les bébés et jeunes mères.

Dans La Capitale, l’échevin en charge des Propriétés communales, de l’Enseignement et des Crèches néerlandophones Jef Van Damme (Vooruit) annonce la prochaine ouverture d’une “babytheek”, soit un service de prêt de produits pour bébés et les jeunes mères molenbeekoises. Des articles qui peuvent demander un budget important en cas d’achat.

Dès le 26 octobre prochain, les personnes intéressées pourront accéder à cette “bébéthèque” pour un tarif social de 20 euros par an (ou 5 euros par an pour les familles précaires accompagnées par des organisations locales). Elles pourront alors emprunter des articles pour une durée de trois semaines à six mois maximum. Les locaux seront situés au n°6 de la rue de la Perle et ouverts tous les mardis de 9h30 à 12h00 et une fois par mois, le jeudi soir.

Gr.I. – Photo : illustration Belga