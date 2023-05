Le président du RWDM Thierry Dailly fier de la montée en D1A : “Neuf ans de travail pour ce club qui coule dans mes veines”

Le président du RWDM, fraîchement promu en Division 1A, était présent sur le plateau de Sport pour débriefer le week-end de rêve des Molenbeekois.

Plus de vingt ans après, le RWDM va retrouver l’élite. Un exploit réalisé par l’équipe molenbeekoise grâce à son succès 1-0 contre le RSCA Futures, qui lui assure la première place de la Division 1B et une place de montant en Division 1A, la saison prochaine.

Grand artisan de cette remontée, palier par palier depuis 2015, le président du club Thierry Dailly s’est évidemment montré très heureux de cet exploit sportif. “Cette saison a été exceptionnelle. On n’a pas eu facile”, confirme-t-il. “On avait une pression énorme face au RSCA Futures. (…) Mais il y a tellement de choses qui sont passées dans ma tête. C’est près de neuf ans de travail pour cet aboutissement. Pour ce club qui coule dans mes veines. J’ai une pensée pour tous ces supporters”.

► Revoir notre reportage | Après 21 ans, le RWDM revient en D1A (vidéo)

“Les propos de John Textor étaient très maladroits”

Thierry Dailly a tenu toutefois à calmer les propos du propriétaire du club, John Textor, qui a affirmé ce week-end que le RWDM arrive en D1A pour “botter les fesses” du RSC Anderlecht et de l’Union Saint-Gilloise. “C’était très maladroit. On n’est pas là pour botter les fesses de quelqu’un… Restons modestes : on doit encore construire, il y a beaucoup de choses à faire avec cette équipe”, affirme le président, bien plus modéré. “J’ai du respect pour tous les clubs, et encore plus pour les clubs comme Anderlecht. Je tiens à m’excuser pour cela”.

Mais quel sera l’objectif réaliste du RWDM pour cette prochaine saison parmi l’élite ? “On a une bonne base pour commencer. On a encore 10, 12 joueurs sous contrat. Il faudra se renforcer dans tous les compartiments, avec de l’expérience. Mais c’est chaque année la même chose. (…) Surtout, on doit construire pour l’avenir avec des bonnes fondations. On va tout faire pour continuer avec notre staff et nous maintenir en D1A”, estime Thierry Dailly. Il confirme que Vincent Evrard est toujours sous contrat pour une saison au stade Machtens.

■ Interview de Thierry Dailly, président du RWDM, par Christophe Durant dans l’émission Sport, à voir tous les lundis après Le 18h sur BX1.