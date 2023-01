Le parc aquatique à la gare de l’Ouest pourrait voir le jour

Une étude de faisabilité sera lancée début mars pour l’aménagement d’un parc aquatique à la gare de l’Ouest. L’équipe ‘gagnante’ aura ainsi six mois pour réaliser une analyse approfondie de la faisabilité spatiale et économique du projet. Alors qu’en 2021, les plans d’un parc aquatique sont inclus dans le plan d’aménagement directeur de la gare de l’Ouest, une nouvelle phase débute. En effet, des experts et des entreprises externes vont être appelés. Ainsi, la commune de Molenbeek devrait avoir dans l’année, une idée sur la faisabilité de la piscine et donc commencer la construction. La commune de Molenbeek soutient activement le projet et si celui-ci n’est pas viable, il sera remplacé par une alternative toujours en équipement d’intérêt collectif. La commune espère que le parc sera ouvert au plus tard pour 2027. ■ Reportage d’Ameline Delvaux, Thibaut Rommens et Hugo Moriamé