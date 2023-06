Au Nord de Tour & Taxis, le Pont du Jubilé va être complètement rénové

Le Pont du Jubilé, ouvrage classé situé sur le site de Tour & Taxis, va être complètement rénové.

Le Pont du Jubilé, en piteux état bien que classé, surplombe le Nord du site de Tour & Taxis. L’ouvrage va être complètement rénové, avec de nouveaux aménagements permettant d’améliorer la sécurité et le confort des modes actifs, indique le secrétaire d’Etat bruxellois à l’Urbanisme et au Patrimoine, Pascal Smet (one.brussels). Un permis d’urbanisme vient d’être délivré en ce sens, après qu’un accord ait été conclu entre la Région et la SNCB en juillet 2021 à ce sujet.

Concrètement, outre sa rénovation, le pont “intégrera divers aménagements favorables à la sécurité et au confort des piétons et cyclistes qui traversent le quartier Maritime. Une fois rénové, ce pont classé du Jubilé deviendra sans nul doute un nouveau symbole du quartier, une nouvelle attraction du site de Tour & Taxis et le lieu idéal pour contempler le panorama de Bruxelles et les transformations qui s’opèrent le long du canal“, indique le secrétaire d’Etat. Le chantier devrait durer un an et demi.

La rénovation du pont, estimée à huit millions d’euros, sera financée par urban.brussels et la SNCB. Une fois le chantier terminé, la gestion du pont, et son entretien, seront à la charge de la Région-capitale.

Le pont et sa structure maintenus

Le projet prévoit ainsi de maintenir et de rénover le pont et sa structure, avec la réintégration d’éléments visuellement importants, qui ont disparu au fil du temps : par exemple, les luminaires historiques, disparus mais qui contribuaient à la monumentalité du pont, seront réintroduits en réinterprétant de façon contemporaine les structures et les globales avec une géométrie du passé. Reste que le tablier principal du pont, long de 80m, sera remplacé au moyen d’une dalle métallique. Les gardes-corps, qui ne sont pas d’origine, seront retirés avec le vieux tablier, et remplacés par des modèles s’inspirant de ceux qui existaient à l’origine.

Une fois le pont rouvert aux utilisateurs, chaque mode de transport bénéficiera d’un espace propre : circulation automobile à double sens sur la partie centrale, piste cyclable unidirectionnelle de part et d’autre de la voirie, ainsi qu’un large trottoir en revêtement en bois.

Un pont historique sur le site de Tour & Taxis

Construit en 1904, le Pont du Jubilé, d’abord baptisé “Pont monumental” a été édifié par la société nationale des chemins de fer lors de l’aménagement du boulevard du Jubilé et du boulevard Emile Bockstael, afin d’enjamber la ligne ferroviaire en provenance de Tour & Taxis.

Ces voies ferrées ont été retirée en 2001, au profit du parc de Tour & Taxis, qui s’étend sous le pont.

ArBr – Photo : Cabinet Smet