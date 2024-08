Homme tué par balle à Koekelberg: le suspect placé sous mandat d’arrêt

Un homme de 55 ans, interpellé jeudi soir après le décès, par balle, d’un trentenaire à Koekelberg, a été placé sous mandat d’arrêt par une juge d’instruction, indique vendredi soir le parquet de Bruxelles.

La police a été appelée jeudi vers 22h00 après que des coups de feu ont été entendus rue Sainte-Anne à Koekelberg. Des équipes du service d’intervention et de la brigade anti-banditisme se sont immédiatement rendues sur les lieux et ont trouvé un homme blessé par balle à l’entrée d’un café. Les services d’urgence ont encore tenté de le réanimer mais il a succombé à ses blessures sur place. La police a alors mis en place un périmètre de sécurité et a prévenu le parquet de Bruxelles, qui a envoyé le laboratoire de la police technique et scientifique sur les lieux. Les enquêteurs ont identifié un suspect, qui a été arrêté plusieurs heures après les faits dans une autre commune bruxelloise. “L’arme à feu utilisée lors de la fusillade a également été retrouvée. Le suspect a été présenté devant la juge d’instruction qui l’a inculpé de meurtre et qui a décidé de le placer sous mandat d’arrêt“, précise le parquet. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime et le suspect se connaissaient. “Les faits, selon ces premiers éléments d’enquête, montrerait également que cet incident n’est pas lié à des violences liées aux stupéfiants“, précise encore le parquet. D’après Sudinfo et les journaux de Mediahuis, la victime serait Soufiane El Aroub, l’un des condamnés dans le procès “Paris bis” des attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris. Ce dernier faisait partie du cercle d’amis des frères Abdeslam. Quant à l’auteur des tirs, il s’agirait du gérant du café où les faits ont eu lieu. Il aurait abattu El Aroub car celui-ci essayait de l’extorquer depuis plusieurs mois.

Belga.