L’enquête sur le Plan de circulation “Lecharlier” dévoilée : une large majorité s’exprime contre

Le plan de circulation Lecharlier avait fait beaucoup de bruit à Jette.

La majorité des habitants de Jette est contre le plan de circulation Lecharlier à Jette ! En décémbre dernier, la mise en place du plan avait créé de nombreux problèmes dans la commune. Suite à ces différents remous, elle avait décidé de mener une enquête participative auprès des riverains, commerçants et usagers du quartier afin de recueillir leur avis sur les mesures contenues dans ce plan. Et leur avis est sans appel : ” 74,6% des habitants ont voté contre, 20,1% pour et 5,3% sont sans avis”, informe la commune dans un communiqué. Les chiffres ont été présentés au Collège ce mardi matin.

En tout, 1260 (habitants), 61 (entreprises) et 131 (écoles/crèches) ont répondu aux différentes question du sondage. “Les réponses aux questions spécifiques sur les filtres modaux et sens uniques dévoilent des résultats aux proportions similaires. Quant aux commerçants, personnels et parents d’école, ils se disent aussi défavorables majoritairement. Ajoutons que 67 % des commerçants répondants pointent une incidence négative du plan sur leur chiffre d’affaires”, explique le communiqué.

Reste à savoir ce qui se déroulera par la suite. “Le collège souhaite encore peaufiner les analyses mais il tiendra assurément compte de ces résultats pour l’avenir du quartier”, assure la commune de Jette. Si la population rejette le plan de circulation Lecharlier, il faut tout de même que le quartier fasse l’objet de réaménagements et de sécurisation. Mais le collège se veut rassurant pour les habitants: “Cela se fera sur base d’un véritable processus citoyen et d’une dynamique participative avec les écoles et les commerçants.”

Gilles Joinau