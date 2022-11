Jette : le réaménagement du quartier Esseghem à l’enquête publique

Ce “masterplan” est à l’enquête publique jusqu’au 8 décembre.

L’enquête publique vient de commencer en vue d’un vaste réaménagement du quartier Esseghem, à Jette, indiquent nos confrères de la DH. Parcs et voiries de la cité vont être totalement repensés dans le cadre d’un contrat de quartier durable. Le plan directeur est désormais à l’enquête publique, et ce jusqu’au 8 décembre prochain. Situé entre la voie de chemin de fer et la rue Jules Lahaye, l’ambition pour de ce projet est “de créer des espaces conviviaux, plantés, sécurisés et accessibles en priorité pour les modes de déplacement doux”.

Concrètement, les espaces verts devraient devenir un parc habité grâce à de nouveaux ménagements. Notamment une plaine pour enfants, des modules de sport… De nouveaux équipements sont aussi prévus comme une maison de quartier ou une crèche. Les voiries et chemins seront également repensés pour laisser plus de place aux piétons et cyclistes. Le nombre de places de parking devrait passer de 189 à 144.

Aucun bâtiment supplémentaire ne devrait par ailleurs être construit sur la friche jouxte les voies ferrées.

