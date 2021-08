Un couple victime d’une agression homophobe dans un bus sur la place Flagey

Tom, un homme de 25 ans, et son compagnon Andy, âgé de 19 ans, ont été victimes d’une agression à caractère homophobe, samedi après-midi sur la place Flagey. Tom a notamment été frappé à l’œil. Une plainte a été déposée auprès de la police.

L’histoire est racontée par Tom dans divers médias néerlandophones. Tom (25 ans) était ce samedi après-midi vers 14h00 avec son compagnon Andy (19 ans) dans un bus de la STIB en direction de la place Flagey à Ixelles. Quelques arrêts après leur montée dans le bus, ils voient un homme d’une quarantaine d’années et son fils d’une dizaine d’années s’asseoir en face d’eux.

“Au bout d’un moment, l’homme a commencé à s’exciter et à se mettre en colère”, explique Tom à Bruzz, Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad. Tom confirme que durant le trajet, lui et Andy ont montré des signes d’affection : “Il s’est appuyé sur moi et nous nous sommes embrassés de temps en temps”. Et c’est cela qui aurait déclenché le courroux du père de famille : “L’homme n’arrêtait pas de nous lancer des regards noirs et commençait à marmonner. Puis il est devenu agressif verbalement et a dit des choses comme ‘fils de pute'”, explique Tom.

“Il m’a craché au visage et m’a frappé”

Quand Tom et Andy ont voulu descendre du bus à l’arrêt Flagey, l’homme s’est levé pour les agresser physiquement, selon leur témoignage. “Il s’est levé, m’a craché au visage, a commencé à crier et m’a donné un coup de poing dans l’œil. Il a voulu donner d’autres coups, mais mon ami est intervenu et a évité le pire”, raconte Tom. “Le garçon pleurait et criait en demandant à son papa d’arrêter”.

Hospitalisé, Tom a reçu des points de suture, alors que son agresseur s’est enfui. Une plainte a été déposée à la police, qui a ouvert une enquête. “En raison du caractère homophobe des événements, nous avons informé Unia (NDLR : le centre interfédéral pour l’égalité des chances)”, rapporte le porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles Olivier Slosse.

Tom, pour sa part, ne veut pas céder : “Je ne veux pas que cette agression change mon comportement. Sinon on cède aux homophobes qui essaient de nous rabaisser. Mais peut-être que j’y réfléchirai à deux fois à l’avenir”.

Gr.I. – Photo :