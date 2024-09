Ganshoren : malgré l’alliance préélectorale, le MR estime “qu’il y a un coup à jouer”

En tête le 9 juin, le MR et talloné par le PS, mais ne fait mathématiquement pas le poids face à la nouvelle alliance.

Premier échevin et tête de liste MR à Ganshoren, Stéphane Obeid a regretté ce matin dans Bonjour Bruxelles l’alliance préélectorale entre les Engagés , le PS et Défi: “Certains décident de jouer un feuilleton de législature en législature. Je regrette les annonces avant même que les élections aient lieux.” L’échevin pointe “une peur et une crainte [du bourgmestre] de voir le MR ravir le mayorat d’une part, et ensuite il y a eu des points d’accrochage, mais pas, me semble-t-il, au point de démanteler la majorité existence“. Il pointe également l’opportunisme de l’échevine MR Sabrina Baraka, qui a également rejoint la liste du bourgmestre.

Il assure “qu’il y a un coup à jouer” a obtenir le mayorat “les retours sont très positifs sur le terrain“.

T.D.