Pascal Smet va proposer le classement de l’ensemble du jardin de la villa Dewin

La fin de la saga autour de la villa Dewin et de son jardin s’annonce.

Le jardin de la villa Dewin va-t-il enfin être classé ? La réponse à cette question est pendante depuis près de dix ans et le combat lancé par le comité de riverains Meunier contre les projets immobiliers qui s’enchaînent sur une partie de ce jardin.

Revenons sur les faits : cette villa construite en 1922 par l’architecte Jean-Baptiste Dewin sur les n°33 et 35 de la rue Meyerbeer à Forest est classée tout comme une partie du jardin autour de l’édifice. Mais l’autre moitié du jardin, sur une surface de près de 2 000 m², n’est pas concernée par ce classement. Le promoteur immobilier Immograda souhaite construire sur ce terrain deux immeubles, pour un total de 30 appartements, ainsi qu’un parking en sous-sol pour 33 véhicules.

Les riverains du quartier Meunier à Forest, réunis au sein du Comité Meunier, s’opposent toutefois à ce projet depuis la première demande de permis adressée en 2016. Depuis lors, ils alertent sur la nécessité, à leurs yeux, de classer l’ensemble du jardin Dewin pour éviter des projets de construction sur ce terrain. Les riverains pointent notamment la construction particulière du jardin et sa conception pensée comme une spirale de Fibonacci, une figure mathématique symbole du mouvement perpétuel et de la perfection de la nature. Le comité Meunier a également reçu l’appui de la Commission Royale des Monuments et Sites qui a rendu, en 2014 et en 2021, un avis favorable pour le classement complet de la villa et du jardin.

Deux demandes de permis ont été refusées à Immograda en 2016 et 2019 et une troisième demande a été introduite, début 2021. Après l’enquête publique, cette demande est toujours en cours d’examen.

“Il y a un doute”

Mais le comité Meunier n’a pas cessé son combat. Il a réalisé une pétition pour le classement de l’ensemble du jardin, qui a recueilli plus de 5 000 signatures. Celle-ci a été déposée au Parlement bruxellois et comme toute pétition de plus de 1 000 signatures le permet, les auteurs ont pu être auditionnés en Commission du Développement territorial du Parlement bruxellois.

Ces diverses actions semblent porter leurs fruits. Dans La Libre Belgique, ce lundi, le secrétaire d’État bruxellois chargé de l’Urbanisme et du Patrimoine Pascal Smet (One.brussels) a confirmé qu’il allait demander le classement complet de la villa et de son jardin. “J’ai fait l’analyse du dossier. Il y a un doute, entre l’avis de l’administration et les riverains qui veulent une zone verte accessible. Car il existe une carence en espace vert dans ce quartier. Dans un tel cas, il faut donner le bénéfice du doute“, estime Pascal Smet, qui va donc proposer au gouvernement bruxellois de classer le jardin. Ce qui nécessitera également un dédommagement “en millions d’euros” pour le promoteur immobilier Immograda, précise le secrétaire d’État. Pascal Smet sera également présent mercredi dans Versus pour discuter des projets urbanistiques en Région bruxelloise.

Il reste désormais à attendre la décision finale du gouvernement bruxellois, avant de savoir si la villa Dewin et son jardin seront bel et bien protégés de tout nouveau projet de construction.

Gr.I. – Photo : capture BX1