Le parc de Forest rempli de déchets : des riverains s’interrogent

Des habitants se plaignent de nombreux déchets qui jonchent le sol du parc de Forest. Certains riverains organisent des actions de nettoyage et de sensibilisation. Ils estiment cependant être dépassés par l’ampleur du problème.

“On a commencé par nettoyer les abords du parc de Forest, mais on a vu ensuite qu’il était vraiment très sale. Nos actions de sensibilisation et de nettoyage ne peuvent pas vraiment résoudre le problème“, confie un habitant du quartier.

Selon le riverain, si à la base le problème relève de l’incivisme, la responsabilité revient aussi aux autorités qui gèrent le parc, en l’occurrence la commune de Forest. “On a parlé avec le personnel du parc et il semblerait qu’il n’y ait pas assez de ressources humaines pour le nettoyage. De plus, on a aussi constaté que toutes les poubelles étaient pleines. Il y en a donc trop peu” explique-t-il. “Le parc Duden, qui est juste à côté, est bien entretenu. Alors pourquoi ne pourrait-on pas avoir le même type de gestion pour le parc de Forest ?”

La commune réagit

Pour la commune, ce n’est pas aussi simple. “Le parc Duden est géré par Bruxelles Environnement, donc la Région. Nous n’avons pas les mêmes moyens. Au-delà de ça, le parc Duden n’a pas la même configuration que celui de Forest. Le premier, plus vallonné, est prisé des promeneurs alors que le deuxième est parfait pour profiter du soleil et déguster un pique-nique”.

Ensuite, les parcs sont pris d’assaut dès qu’il fait beau. “C’est malgré tout l’un des derniers espaces où l’on peut encore prendre l’air. Au plus il y a de personnes dans un espace public, au plus il y a malheureusement des risques qu’il y ait des détritus. Les équipes de nettoyage sont cependant présentes en suffisance et les poubelles aussi“, assure la commune. “Notre volonté et nos objectifs sont exactement les mêmes que les riverains. On essaye vraiment de faire le maximum pour garder le parc propre et accueillant, mais lutter contre les incivilités, c’est un fameux combat“.

Forest va également entamé des travaux dans le parc dès le mois de juin. L’installation de poubelles supplémentaires est notamment prévue.

Ma. Ar. – Photo : Facebook/I Love Saint Gilles