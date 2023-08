La 7e édition du Forest Sounds battra son plein les 1er et 2 septembre

Pour sa septième édition, le Forest Sounds Festival s’offrira deux jours de liesse à l’Abbaye de Forest. La fête battra son plein le vendredi 1er et le samedi 2 septembre.

Vendredi, le public pourra s’endiabler sur les sons sélectionnés par Radio Vacarme dès 18h00, sur la OFF Stage. Au programme : NIKA, JaneStar666 et Erykah. Les percussions festives du Pelouse Grass Band animeront également le reste du site à partir de 21h00.

Le lendemain, les premières notes retentiront dès 14h00. Mia Lena, Compro Oro, Yalla Miku, Nana Benz du Togo, Aziza live band, S O R O R, Chouk Bwa & the Angstromers et Zar Electrik se succèderont sur deux scènes du Forest Sounds (Antitapas et Brass). La OFF Stage accueillera quant à elle plusieurs dj sets dont ceux de RAQL et Mab’ish, entre autres.

À côté des stands associatifs, où il sera notamment possible de se faire dépister, on trouvera également une donnerie solidaire ou encore le bar de la 100PAP, qui vise à récolter des fonds pour lutter contre la précarité matérielle et temporelle des logements des collectifs de personnes sans papiers. De multiples animations feront également vivre le parc toute la journée de samedi : démonstration d’équilibre, émission live, Dragobus… “Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts“, promettent les organisateurs.

Le festival est à prix libre et gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.

Belga | Photo : BX1