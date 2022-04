Femme poignardée dans le parc Duden : un suspect de 19 ans arrêté après une deuxième agression

Samedi, une femme a été poignardée d’un coup de couteau dans le parc Duden à Forest, après que son téléphone portable lui a été volé. Un suspect a été arrêté.

Les faits se sont déroulés samedi soir vers 20h00. La femme promenait son chien lorsqu’un inconnu l’a abordée pour lui demander son téléphone portable. L’homme a alors sorti un couteau et l’a poignardé dans le dos à hauteur de son poumon gauche. La femme a été emmenée à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger.

Une deuxième agression au parc Duden

Le lendemain, une agression similaire a eu lieu au même endroit.

“Un homme a menacé une femme avec un couteau en exigeant son téléphone. Il a tenté d’assener des coups de couteau, mais la victime a pu les esquiver. Une autre femme qui est intervenue a reçu quelques coups de poing. Le suspect s’est enfui“, commente le parquet de Bruxelles que nous avons contacté.

La victime a d’ailleurs raconté son agression sur la page Facebook “I love Forest”.

“Aujourd’hui, tu as essayé de nous poignarder au parc Duden en plein après-midi. Tu t’y es pris à plusieurs reprises. Tout ça pour un portable. Je dis merci aux arts-martiaux et à mon tempérament sicilien car finalement, tu as battu en retraite et tu t’es enfui. Nous nous en sortons qu’avec des hématomes. Les deux autres personnes avant nous n’ont pas eu cette chance. Soyez vigilants et prenez soin de vous.”

Suspect arrêté

Entretemps, la police a pu identifier et arrêter le suspect. Il s’agit d’un homme de 19 ans, qui a été mis à disposition du parquet ce lundi matin.

“Le parquet a requis un juge d’instruction afin de délivrer un mandat d’arrêt et d’effectuer une expertise psychiatrique, pour des faits de vol avec violence avec arme, tentative d’extorsion avec arme, coups et blessures volontaires avec incapacité de travail et porte d’arme prohibée“, explique Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles.

Selon la police, tout semble confirmer que les deux agressions ont été commises par le même individu.

