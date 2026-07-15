Etterbeek lance un premier partenariat local de prévention

La commune a mis ce dispositif en place dans le quartier Nestor Plissart, en collaboration avec la zone de police Montgomery.

Un Partenariat Local de Prévention (PLP) vise à renforcer les liens entre les habitants d’un quartier spécifique, à encourager les bons réflexes en matière de prévention et à améliorer le dialogue et la communication avec la police de proximité. Ceci afin d’agir plus efficacement ensemble pour un cadre de vie à la fois sûr et agréable.

Si vous habitez le quartier Nestor Plissart et que ce projet vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec votre police locale et/ou l’agent spécialement affecté à ce programme. Les informations de contact sont notamment disponibles sur le site de la commune.

En fonction des résultats obtenus lors de cette première expérience, d’autres PLP pourraient voir le jour à l’avenir dans d’autres quartiers de la commune.

►Lire aussi | “Plus de tremblements que les bombes posées dernièrement”: les riverains d’Etterbeek pestent contre la fête des Etats-Unis