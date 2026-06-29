“Plus de tremblements que les bombes posées dernièrement”: les riverains d’Etterbeek pestent contre la fête des Etats-Unis

L’ambassadeur américain Bill White a donné dimanche le coup d’envoi de la fête organisée en l’honneur du 250e anniversaire des États-Unis au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Une fête qui n’a pas fait plaisir à tout le monde.

9000 personnes étaient attendues dans le parc du Cinquantenaire pour les 250 ans des États-Unis. Au menu : des discours pendant la soirée et un spectacle conclu par des drones et des feux d’artifice. Dans notre Alertez-nous, une internaute se plaint de la situation. “Après l’épisode de canicule, toujours impossible de dormir paisiblement”, peste-t-elle. “Même avec les fenêtres fermées, les feux d’artifice de la fête organisée par l’ambassade des États-Unis produisent plus de nuisances sonores et de tremblements que les bombes posées dernièrement à Etterbeek.”

Selon cette internaute, plusieurs communes ont été touchées. “Les feux d’artifice pouvaient etre entendus jusqu’à Ixelles et Woluwe-Saint-Pierre, au quartier Chant d’oiseaux, notamment.”

Avant de conclure : “Ce n’est pas très cool de la part de la commune d’Etterbeek de nous imposer ce type de nuisances, surtout un dimanche soir.”

Rédaction