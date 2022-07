A la veille de la fête nationale, la police répète mouvements et enchaînements pour le défilé

C’est J-1 avant la fête nationale !

L’heure est aux dernières répétitions avant le traditionnel défilé militaire qui s’élancera sur la place des Palais en ce 21 juillet . Pour la police, on travaillait les derniers mouvements et enchaînements à la caserne Geruzet, à Etterbeek, ce mercredi après-midi.

“Trois jours avant le 21 juillet, on se retrouve ici à Geruzet. Et puis on commence et on se met tous ensemble. On apprend à présenter quelque chose de correct devant le roi le 21 juillet”, explique Catherine Gérard, commissaire de police.

Parmi les troupes qui vont défiler à pied le 21 juillet, on compte évidemment la police fédérale, les pompiers, les douaniers mais également les cadets de la police et les rookies, une nouvelle section ouverte aux jeunes âgés de 14 à 18 ans.

Faire défiler les nouvelles générations est une façon de mettre les jeunes à l’honneur. “Je pense que c’est important qu’il y ait un lien fort entre les jeunes et la police”, dit Victor, cadet major. “La police est extrêmement importante pour la démocratie car elle est là pour protéger les biens, la population et le maintient des valeurs que nous prônons”.

■ Un reportage de Daphné Fanon, Béatrice Broutout et Djôp Medou-Mvondo