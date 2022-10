Ville de Bruxelles : des citoyens réclament une consultation populaire sur le plan Good Move

La proposition revient sur la table du conseil communal de la Ville de Bruxelles alors que le groupe MR, dans l’opposition, demande un moratoire du plan Good Move.

Ce lundi après-midi, le conseil communal de la Ville de Bruxelles a ouvert sur des débats houleux autour du plan Good Move installé dans le Pentagone depuis la mi-août. Des dizaines de citoyens bruxellois se sont invités pour réclamer la tenue d’une consultation populaire autour de ce plan de mobilité. “Nous demandons le retrait pur et simple de ce plan et la mise en place d’un plan en concertation avec tous les acteurs de terrain : population, commerçants, livreurs, travailleurs…”, propose Moustafa Chanouf, initiateur de l’interpellation citoyenne. Les porte-paroles de cette interpellation affirment ainsi avoir reçu des “centaines de témoignages” contre ce plan.

De son côté, le groupe MR à la Ville de Bruxelles a déposé une motion pour demander un moratoire dès aujourd’hui sur le plan Good Move au Pentagone.

De son côté, l’échevin de la Mobilité à la Ville de Bruxelles Bart Dhondt (Groen) demande pour sa part que ces citoyens viennent avec “des propositions concrètes” pour adapter le plan actuel autour du Pentagone. Il confirme avoir déjà mené des discussions avec les commerçants et habitants des quartiers concernés pour s’exprimer autour de ce plan. “On avait prévu dans le cadre de ce processus d’évaluer le plan : on est ouvert aux suggestions et aux demandes pour faire en sorte que le plan fonctionne. On le fait pour nos riverains et nos commerçants”, dit-il.

