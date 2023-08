Un an de Good Move dans le Pentagone : la circulation des voitures a diminué de 27%

Un an après l’instauration du plan Good Move dans le Pentagone, on remarque une baisse du trafic automobile et une augmentation des cyclistes, selon des chiffres du cabinet de Bart Dhont, l’échevin de la Mobilité.

C’est un projet qui a fait parler de lui et à plus d’un titre : il y a exactement un an, le 16 août 2022, la Ville de Bruxelles lançait son plan Good Move dans le Pentagone. Un nouveau plan de circulation qui a des conséquences aujourd’hui, un an plus tard : on constate une diminution du trafic et une augmentation des cyclistes, rapportent plusieurs médias dont Le Soir ce mercredi.

Dans un rapport du cabinet de l’échevin de la Mobilité de la Ville de Bruxelles Bart Dhont (Groen), le nombre de voitures a baissé de 20% entre 2021 et 2023 (passant de 24.839 à 19.915) aux entrées et sorties du Pentagone, ce qui engendre une diminution du trafic automobile de 27% dans toute la zone.

Et c’est dans le quartier Dansaert que la diminution du trafic est la plus marquée, suivi par la rue Royale.

Plus de cyclistes

Par ailleurs, on constate également une augmentation des cyclistes de près de 37%. Le nombre de vélos passant dans la zone était de 4.615 en 2021 pour arriver à 6.317 cette année.

Pour l’échevin Bart Dhont, c’est un véritable succès. “C’est une mesure basculante oui, comme le piétonnier. Il n’y a pas moins de personnes dans le centre-ville, au contraire. La ville vit et Bruxelles attire. Avec ce plan, on a réussi à améliorer la qualité de vie des riverains du Pentagone. Ce qu’on fait à Bruxelles, Paris, Copenhague et d’autres grandes villes le font et repartagent leur espace public”, a-t-il commenté dans La DH.

En octobre prochain, une évaluation plus globale du plan Good Move sera effectuée, avec les résultats sur la qualité de l’air et le bruit du centre-ville.

