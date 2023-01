Attaque au couteau à Schuman : trois blessés, un homme de 30 ans arrêté, la piste terroriste écartée

Des ambulances ont été déployées en nombre dans le quartier européen, ce lundi soir, en raison d’un “incident” et “une personne arrêtée par la police des chemins de fers”, confirme une porte-parole de la police fédérale. Les policiers fédéraux reçoivent d’ailleurs “désormais l’appui de la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles“.

Il s’agit d’une attaque au couteau. Plus tard dans la soirée, on apprend que trois personnes ont finalement été blessées, l’une grièvement, les deux autres légèrement, précise la police fédérale. Ces trois personnes blessées ont pu sortir de l’hôpital depuis lors.

Les faits ont eu lieu à 17h45. Le Parquet de Bruxelles a été avisé des faits.

Le suspect arrêté est un homme de 30 ans. Son mobile n’est pas encore connu, indique le parquet de Bruxelles, qui affirme en outre que rien n’indique que ce mobile serait d’ordre terroriste ou extrémiste. “Le suspect n’est pas connu auprès des services de sécurité”, dit-il. Ce dernier a été auditionné dans la nuit de lundi à mardi et mis à disposition du juge d’instruction pour tentative d’assassinat. Une évaluation psychiatrique du suspect a été demandée.

One young man has been injured in a knife attack at Schuman station in Brussels.

The attacker has been arrested by police as per the picture.

Witnesses say he started the attack on a metro train and then ran through the station even attempting to attack a woman with a pram. pic.twitter.com/zFujVGH9hX

— Jack Parrock (@jackeparrock) January 30, 2023