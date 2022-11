Une dizaine d’arrestations administratives après Belgique-Maroc : le quartier Lemonnier sous le choc

Des dégâts ont été causés et des personnes ont été blessées après la victoire du Maroc sur la Belgique en Coupe du monde.

La police a procédé à une dizaine d’arrestations administratives et à une arrestation judiciaire, à la suite des émeutes qui ont ébranlé le centre-ville de Bruxelles dimanche en fin d’après-midi, selon la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Des dégâts ont été causés et des personnes ont été blessées, notamment boulevard Lemonnier, à la suite du match qui a opposé la Belgique au Maroc, dimanche, dans le cadre de la Coupe du monde de football au Qatar.

Plusieurs quartiers concernés

D’autres suspects pourraient être identifiés lorsque les images de vidéosurveillance auront été visionnées, a précisé la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Dimanche vers 19h, le calme était en tout cas revenu dans le centre-ville de la capitale, mais aussi dans le quartier des Étangs Noirs à Molenbeek-Saint-Jean, place du Pavillon à Schaerbeek et place Barra à Anderlecht, où des débordements ont également eu lieu, a ajouté la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

“Des patrouilles préventives restent en place dans les secteurs concernés. La circulation sur le boulevard du Midi et dans le tunnel Porte de Hal a également été rouverte“, a précisé la porte-parole de cette zone de police, Ilse Van de Keere.

“Grâce à l’unité de commandement et à la bonne collaboration avec les différentes zones de police bruxelloises et la police fédérale, nous avons pu limiter le secteur où nous avons dû intervenir“, a ajouté la porte-parole.

Blessés et dégradations

Dimanche vers 15h, des dizaines de personnes, dont certaines étaient encagoulées, ont cherché la confrontation avec les forces de l’ordre, dans le centre-ville de Bruxelles. Des feux d’artifice ont été tirés, des projectiles ont été lancés, des objets, notamment un conteneur à l’intersection du Boulevard Lemonnier et de la rue de Woeringen, ont été incendiés, et du mobilier urbain et des véhicules ont été dégradés.

Journalistes et pompiers caillassés

Par ailleurs, une journaliste de la RTBF a été blessée au visage par des feux d’artifice. La chaîne publique a annoncé, dimanche soir, qu’elle déposera plainte. Également, un véhicule des pompiers de Bruxelles a été endommagé. “Une de nos ambulances a été caillassée à hauteur du boulevard Lemonnier“, a expliqué dimanche soir Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. “Il y a des dégâts à la carrosserie, aux rétroviseurs et aux phares. Heureusement, l’équipage est indemne et il a pu bénéficier, sur place, de l’appui des forces de l’ordre“, a-t-il poursuivi. “Nous trouvons incompréhensible et kafkaïen que les services de secours doivent s’appuyer sur la police pour travailler en toute sérénité et en sécurité“.

Des arrestations

À la suite de ces constatations, la police a donc décidé d’intervenir en utilisant des arroseuses et du gaz lacrymogène. Une dizaine de personnes ont fait l’objet d’une arrestation administrative et une a fait l’objet d’une arrestation judiciaire.

La police a également décidé de fermer la circulation dans les deux sens durant son intervention boulevard du Midi. Elle a aussi ordonné la suspension momentanée du trafic de plusieurs lignes de trams entre les arrêts Masui et Bienfaiteurs.

