Un appartement devenu inhabitable après un incendie à Bruxelles-ville

Un incendie s’est déclaré vendredi après-midi dans un appartement situé au septième étage d’un immeuble de 12 étages à Bruxelles. Le sinistre n’a pas fait de blessés, mais le logement est devenu temporairement inhabitable, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

Le feu a pris vers 17h05 dans la cuisine de l’appartement, situé dans un immeuble de la Drève du Parc, sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Les occupants – un couple et leurs trois enfants – ont pu quitter les lieux sains et saufs. L’alarme incendie de l’immeuble a fonctionné correctement, permettant à de nombreux voisins de se mettre rapidement à l’abri.

Les pompiers sont intervenus avec force, l’incendie ayant pris dans une tour d’immeuble. Il a pu être maîtrisé rapidement, mais l’appartement reste inhabitable pour le moment. “Les habitants ont laissé la porte ouverte en fuyant, ce qui a favorisé la propagation de la fumée dans le bâtiment“, a précisé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. Les services de secours ont ventilé les zones affectées et vérifié la présence de monoxyde de carbone avant de les rouvrir.

Le porte-parole recommande, dans la mesure du possible, de fermer les portes derrière soi en quittant un lieu en feu, afin de ralentir la propagation du feu et des fumées. La cause exacte de l’incendie n’est pas encore connue, mais pourrait être liée à une friteuse. “Il est préférable d’utiliser un modèle avec thermostat. Et en cas de feu, surtout ne pas jeter d’eau, mais couper la source de chaleur et couvrir l’appareil“, conseille-t-il.

