Une soixantaine d’écoles néerlandophones alerte sur la pénurie d’enseignants à Bruxelles

Une soixantaine d’écoles néerlandophones bruxelloises ont mené une action vendredi à 11h00 pour dénoncer la pénurie d’enseignants dans la capitale. Elles ont interpellé Zuhal Demir (N-VA), ministre flamande de l’Enseignement, pour lui demander de “ne pas oublier Bruxelles”.

Les élèves des 60 écoles primaires participantes ont dessiné un cœur dans leur cour de récréation. Selon ces écoles, la pénurie d’enseignants à Bruxelles est “plus critique que jamais”. Certaines classes doivent être fusionnées, des enseignants non diplômés assurent les cours. Plusieurs classes ont déjà dû fermer temporairement, et d’autres risquent de suivre si aucune mesure n’est prise, alertent les enseignants.

L’action du 13 juin est le fruit d’une collaboration inédite entre l’enseignement officiel “GO!”, l’enseignement communal et régional et l’enseignement catholique. “Cette action transcende nos différences”, a déclaré Jurgen Wayenberg, directeur général de GO! Scholengroep à Bruxelles. “Nous parlons aujourd’hui d’une seule voix, car la situation dans nos écoles devient peu à peu intenable. Nos écoles bruxelloises méritent des mesures ciblées et structurelles, adaptées au contexte spécifique de cette ville.”

L’appel des écoles bruxelloises fait suite à une évaluation approfondie de la pénurie d’enseignants par la Commission communautaire flamande (VGC). “La pénurie d’enseignants à Bruxelles est deux fois plus importante qu’à Anvers et Gand. Le message est clair: Bruxelles mérite une attention particulière dans la gestion de ce défi”, a dénoncé Sven Gatz (Open VLD), ministre bruxellois et membre du collège compétent en matière d’enseignement.

Pour Sven Gatz, la lutte contre la pénurie d’enseignants passe par la reconnaissance du contexte spécifique de la capitale. Parmi les pistes possibles figurent une prime bruxelloise et une double reconnaissance de l’ancienneté.

Le renforcement du rôle des directions d’école, l’allocation de moyens ciblés pour les enseignants en reconversion, ainsi que le renforcement de l’attractivité locale pour recruter des enseignants sont également envisagés.

Belga – Images : Sven Gatz