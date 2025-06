La Flandre suspend le projet de tram entre Bruxelles et Willebroek

Le gouvernement flamand a décidé de mettre provisoirement à l’arrêt le projet de ligne de tram le long de l’autoroute A12 entre Bruxelles et Willebroek, confirme le cabinet de la ministre régionale de la Mobilité Annick De Ridder (N-VA) vendredi.

Cette décision est justifiée par, entre autres, l’incertitude quant au (financement du) trajet sur le territoire de la Région bruxelloise et le manque de soutien des communes qui seraient desservies.

Plus tôt dans la semaine, la bourgmestre de Londerzeel Nadia Sminate (N-VA) avait réclamé l’arrêt du projet, car celui-ci n’irait pas plus loin que le Heysel, au lieu de la gare de Bruxelles-Nord comme prévu initialement. La ministre De Ridder a confirmé via sa porte-parole qu’aucun budget n’était prévu pour ce projet durant cette législature, ce qui signifie qu’il est à tout le moins “suspendu“.

La décision a été prise malgré des années d’études préparatoires. Le tracé avait été approuvé fin 2013. Sur base d’une analyse coût-bénéfice, il avait été décidé de ne pas aller plus loin que Willebroek, au lieu des destinations initiales de Boom et Bornem. Des riverains ont protesté et les communes concernées ne se sont pas montrées prêtes à investir massivement. L’agence flamande des travaux publics espérait néanmoins obtenir son permis cette année et achever les travaux pour 2031.

Selon Annick De Ridder, “des choix doivent être faits” entre les nombreux projets de mobilité en Flandre, dont les projets de reconstruction et d’entretien. Sa porte-parole évoque aussi la situation politique à Bruxelles. “Ce tram rapide (sneltram) devait d’abord aller jusqu’à Bruxelles-Nord, mais n’irait plus qu’au Heysel, ce qui ne rend plus la balance coût-bénéfice positive. De plus, le financement suscite des interrogations, compte tenu de la situation budgétaire bruxelloise, et le soutien des communes flamandes est insuffisant.”

“C’est absurde“

Selon la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), la N-VA “invente une décision bruxelloise” dans ce dossier. “C’est absurde. La N-VA invente une prétendue décision bruxelloise, qui n’existe tout simplement pas. Jusqu’à présent, à chaque étape préparatoire, le même itinéraire bruxellois garanti a été emprunté, via des voies en grande partie existantes, du Heysel à Bruxelles-Nord. D’ailleurs, cet itinéraire figure également dans les brochures d’information de l’administration flamande, De Werkvennootschap“, indique-t-elle via communiqué.

Et de s’interroger : “Pourquoi la N-VA met-elle soudainement ce projet en suspens ? La Flandre veut-elle continuer à pousser les navetteurs vers Bruxelles en voiture tout en étouffant les alternatives ? ​​L’analyse coûts-bénéfices montre que les bénéfices sont au moins deux fois supérieurs aux coûts.”

Belga – Photo : Werken aan de Ring