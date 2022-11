Sablon : le projet Lebeau reçoit un avis favorable sous conditions de la commission de concertation

Le projet immobilier d’Immobel, revu et corrigé, devra encore subir quelques modifications dans ses plans pour rejoindre les conditions demandées par la commission de concertation.

Cela fait plus de trois ans que le projet de transformation des anciens bâtiments de Proximus dans le quartier du Sablon est à l’instruction. Porté par Immobel, le projet Lebeau doit transformer ces bâtiments situés à l’angle des rues de la Paille et Lebeau, en contrebas du Mont des Arts, en logements, bureaux, commerces et hôtel. Le dossier a toutefois dû être revu à plusieurs reprises face à l’opposition de riverains qui s’inquiètent de la disparition de cette architecture.

Immobel a ainsi revu sa copie en février dernier et propose désormais 65 logements contre 200 dans le projet de base, un hôtel de 150 chambres, 18 000 m² de bureaux, un jardin intérieur et un parking sous terrain de 190 places. L’immeuble actuel sera détruit sur près de 40% pour laisser place à un nouveau bâtiment, principalement sur la rue Lebeau et la rue de Ruysbroeck.

Le nouveau projet d’Immobel est passé en commission de concertation, le 25 octobre dernier, comme le rapporte La DH. Malgré un avis défavorable de la Commission Royale des Monuments et Sites (CRMS) remis en juillet dernier, estimant que le projet de démolition et de reconstruction est “inacceptable”, la commission de concertation a pour sa part décidé de remettre un avis favorable sous conditions.

La commission demande ainsi que trois étages de l’hôtel (bâtiment A sur la photo ci-dessus) soient supprimés pour que le gabarit de l’immeuble s’aligne “davantage à celui de la KBR”. Elle demande également que le rez-de-chaussée et le 1er étage de l’hôtel soient revus sur le plan architectural afin que l’esthétique soit unifiée avec le reste du projet. Elle ajoute la demande d’une conservation de l’encadrement en pierre de la grande verrière situé du côté du Sablon. Les grilles en fer forgé du rez-de-chaussée sur le bâtiment de la rue de la Paille doivent également être conservées.

La commission de concertation ajoute que le parking en sous-terrain doit bien être mutualisé “en tout temps” pour tous les usagers et que les emplacements ne peuvent être privatisés pour l’une ou l’autre entreprise qui occupera les futurs bâtiments.

Cet avis a désormais été remis à la Région bruxelloise, via Urban.brussels, qui devra désormais si oui ou non, le projet pourra recevoir un permis d’urbanisme et un permis d’environnement pour entamer la construction de ces nouveaux bâtiments. Dans la DH, le secrétaire d’État bruxellois en charge de l’Urbanisme Pascal Smet (One.brussels/Vooruit) précise toutefois que des modifications pourraient encore être demandées à l’octroi de ces permis.

Gr.I. – Photo : Immobel – Capture : Immobel/CRMS

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Frédéric De Henau, avec Théo Mazuy