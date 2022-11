Philippe Close sur le projet NEO au Heysel : “Je veux aller au bout du processus entamé”

Malgré nos informations selon lesquelles la Région a encore reporté le versement de sa quota-part destinée au financement de la SCRL destinée au projet NEO, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles réitère dans L’Écho sa détermination à mener ce dossier urbanistique et commercial à son terme.

Comme nous vous l’annoncions en exclusivité le 17 octobre dernier, la Région bruxelloise a décidé pour la deuxième année consécutive de ne pas financer la SCRL Neo à hauteur de huit millions d’euros, une quota-part pourtant prévue contractuellement entre la Région et la Ville. Malgré ce nouveau coup dur financier, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) explique dans L’Écho qu’il ne s’inquiète pas outre-mesure de cette décision régionale : “Quand on aura vraiment besoin de refinancement – par exemple pour terminer la voie de liaison entre le plateau du Heysel et le Ring -, le CA de NEO fera appel à son actionnaire de la trésorerie prévue par le contrat. Je souhaiterais bien sûr, à titre personnel, que le versement fixé tombe régulièrement”, dit-il.

► Lire aussi | Plateau du Heysel : la Région bruxelloise n’investit plus dans la SCRL Neo

Outre la Région, il se confirme également, selon L’Écho, qu’Unibail-Rodamco-Westfield (URW), le consortium privé qui financement la phase 1 de redéveloppement du plateau du Heysel au niveau commercial, ne liste plus NEO-Européa dans ses grands projets à budgéter et que la personne de contact chez URW sur ce dossier a fait un pas de côté. Le bourgmestre ne s’en inquiète pas : “J’ai toujours une ligne directe avec la direction d’URW et je n’ai aucun signal de sa part qu’elle souhaiterait tirer la prise”. Il reste donc convaincu de la nécessité de ce réaménagement : “Le Mall of Europe offrira 55 000 mètres carrés. Et je suis persuadé que ce centre commercial sera une des locomotives du futur quartier redessiné”.

Philippe Close confirme toutefois que le projet connaît quelques corrections : “Nous avons entendu nos partenaires qui souhaitaient réduire les ambitions du projet ou du moins les différer dans le temps. (…) Mais nous tenons le cap général même si nous le corrigeons à la marge”. Il explique également poursuivre des contacts réguliers avec la Flandre pour les connexions à mener avec le Ring et le parking C.

Rénovation de Brussels Expo

Enfin, concernant Brussels Expo, l’ASBL qui régit l’actuel parc des expositions bruxellois, Philippe Close confirme que la Ville a dû débourser 12 millions d’euros pour faire face aux pertes de l’ASBL durant ces deux dernières années.

► Lire aussi | Brussels Expo est en faillite virtuelle

Il se dit aujourd’hui ouvert à un partenariat avec un opérateur privé (potentiellement Éric Everard, patron d’Easyfairs, indique L’Écho) pour une rénovation en profondeur des différents palais. Des contacts avec la Région sont également prévus à ce sujet.

“Réaliser le futur centre de congrès dans les palais actuels de Brussels Expo est un des scénarios envisagés, en misant énormément sur le cheval de bataille qu’offre le pôle universitaire bruxellois en termes de débouchés (médecine, sciences, etc.)”, estime le bourgmestre, qui reste donc convaincu de la nécessité de rénover Brussels Expo et de réaménager en profondeur le plateau du Heysel, qu’il considère actuellement comme “une hérésie urbanistique absolue”.

Gr.I. – Photo : NEO/Ville de Bruxelles