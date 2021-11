Manifestation contre les mesures sanitaires : 45 arrestations, des policiers blessés et des véhicules endommagés

Les images des caméras de surveillance vont être analysées afin d’identifier les auteurs.

▶ Voir aussi notre reportage : 35.000 personnes rassemblées pour une manifestation contre le pass sanitaire

Environ 35.000 personnes, selon l’estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, se sont rassemblées ce dimanche dans la capitale pour protester contre les mesures sanitaires. Vers 14h45, la manifestation a débordé.

La police a procédé à 42 arrestations administratives et 3 arrestations judiciaires en marge de la manifestation, a indiqué en soirée la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. “Deux des trois suspects arrêtés judiciairement sont soupçonnés de rébellion armée, car ils auraient lancé des projectiles sur la police. L’un d’eux a été déféré devant le juge d’instruction, avec demande de placement sous mandat d’arrêt. Le second a reçu une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel le 2 décembre“, a expliqué la magistrate Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles. Le troisième suspect, quant à lui, aurait endommagé un véhicule et des biens immobiliers. Il a été libéré et sera interrogé ultérieurement.

Six policiers ont en effet été blessés durant cette manifestation, dont trois ont été hospitalisés. Un policier a la main cassée et devra subir une intervention chirurgicale. Un autre a été blessé à la jambe et le troisième au poignet. Un manifestant a également été emmené à l’hôpital pour une blessure à la main.

► Explications d’Arnaud Bruckner dans Toujours + d’Actu avec Ilse Van de Keere, porte-parole de la police de Bruxelles Capitale-Ixelles, et Vincent Gilles, président du SLFP Police.