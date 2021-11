Le tunnel de la Joyeuse Entrée toujours fermé suite à la piste cyclable de la rue de la Loi

“Il n’y a actuellement pas de chantier dans ce tunnel”, a confirmé la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) a une question du député Geoffroy Coomans de Brachène (MR) au Parlement bruxellois.

Fermé depuis plus d’un an et demi, le tunnel de la Joyeuse Entrée, qui relie l’avenue d’Auderghem au tunnel de la rue de la Loi, a fait l’objet d’une question du député bruxellois Geoffroy Coomans de Brachène (MR) auprès de la ministre régionale de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), comme le rapporte la RTBF. Alors que des plaques bleues et jaunes, qui signalent d’habitude un chantier, sont installées devant ce tunnel à hauteur de l’avenue d’Auderghem, la ministre a confirmé qu’aucun chantier n’est en cours dans ce tunnel. Elle a confirmé que cette fermeture est “une mesure d’accompagnement du test de mobilité et de la piste cyclable de la rue de la Loi”.

Car ce tunnel rejoint la fin du tunnel Loi, sur la troisième bande d’une rue qui a été réduite aux deux bandes de droite depuis mai 2020. Une piste cyclable bidirectionnelle a en effet été installée sur la bande de gauche de la rue de la Loi, ce qui explique cette fermeture, selon Elke Van den Brandt. Cette fermeture du tunnel est notamment destinée à “réduire les risques de congestion dus à la réduction des bandes ainsi que les risques d’accidents dus aux manœuvres de rabattement”, indique la ministre.

► Notre dossier | Nouvelles pistes cyclables “Covid” : plus de 38 kilomètres depuis avril 2020

Selon le député libéral Geoffroy Coomans de Brachène, cette mesure provoque une congestion du rond-point Schuman que les automobilistes sont contraints d’emprunter depuis l’avenue d’Auderghem pour rejoindre la rue de la Loi. Bruxelles Mobilité indique toutefois qu’aucune hausse du trafic routier n’a été signalée sur cet axe.

Elke Van den Brandt a précisé qu’une demande de permis va être déposée pour la mise en place d’une piste cyclable définitive sur la rue de la Loi, entre Arts-Loi et Schuman. Cette piste est pour l’instant en test jusqu’en mai 2022.

En septembre, la Ville de Bruxelles et la Région bruxelloise ont mené des travaux pour améliorer la visibilité des pistes dessinées sur la rue de la Loi, entre Arts-Loi et la rue Royale.

► Lire aussi | Les nouvelles pistes cyclables de la rue de la loi font déjà polémique

Gr.I. – Photo : Belga/James Arthur Gekiere