Le 714e Meyboom a été planté à temps : le folklore de l’Arbre de joie a repris vie dans la capitale

Le 714e Meyboom a été planté à 16h35 par les Bûûmdroegers (porteurs d’arbres) de la confrérie des Compagnons de Saint-Laurent.

C’était le grand retour du Meyboom, ce mardi, dans les rues de la capitale ! Après deux éditions perturbées par la crise sanitaire du Covid-19, les groupes folkloriques étaient ravis de reprendre la tradition de la plantation de l’Arbre de joie dans des conditions normales, cette année.

Comme le veut la tradition, les Bûûmdroegers se sont rendus en forêt de Soignes en début de journée pour y couper le Meyboom. Ils ont ensuite sillonné les communes d’Etterbeek, Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode. Vers 13h, les membres de la confrérie des Compagnons de Saint-Laurent et les différentes sociétés folkloriques se sont réunis à l’angle de la rue des Sables et de la rue du Marais afin de rendre hommage aux membres décédés.

Une demi-heure plus tard, le traditionnel cortège du Meyboom s’est ébranlé en musique jusqu’à la Grand-Place. Parmi les nombreux groupes présents, l’ordre de la moustache de Bruxelles, la Confrérie des compagnons du Witloof et la Royale confrérie des chauves de Bruxelles ont défilé à travers les rues du centre-ville sous les regards amusés et intrigués des touristes et passants.

Un arbre de 12 m et 600 kg

Tout ce beau monde a ensuite convergé vers la Grand-Place pour une présentation du Meyboom haute en couleurs. Après un suspens de plusieurs dizaines de minutes, au cours desquelles l’ensemble des groupes participants a été présenté, la star du jour a enfin fait son entrée, sous les applaudissements de la foule. L’arbre, de 12 mètres de haut et d’environ 600 kg, était soutenu par plusieurs dizaines d’hommes qui, avec la chaleur ambiante, ne ménageaient pas leur peine.

Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles, Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques, mais aussi Thierry Dailly, président du RWDM, faisaient d’ailleurs partie des Bûûmdroegers.

https://twitter.com/PhilippeClose/status/1557015603214536704

Après une courte pause consacrée aux discours, l’arbre a été conduit jusqu’au coin de la rue des Sables et de la rue du Marais où il a été planté vers 16h35. Les applaudissements et la Brabançonne étaient de rigueur pour célébrer comme il se doit ce morceau de patrimoine bruxellois. Cette année encore, l’honneur est sauf pour la confrérie, l’arbre ayant été planté avant 17h comme l’exige la tradition.

■ Reportage de Meryem Laadissi, Béatrice Broutout, Frédéric De Henau, Corinne De Beul et Pierre Delmée.

Avec Belga – Photo : BX1