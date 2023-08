Le Meyboom a été planté avant 17h: la journée était chargée pour les Bûûmdroegers

Comme le veut la tradition, le Meyboom a été planté avant 17h ! Retour sur cette journée folklorique qui en est à sa 715ème édition.

Le 9 août, c’est le jour du Meyboom. L’arbre a été coupé dans le bois de la Cambre ce matin, au lever du jour, par les Bûûmdroegers, les porteurs d’arbres.

C’est dans un camion, sous une escorte presque royale, qu’il a été transporté jusqu’à Schaerbeek. Cette année, l’arbre est beaucoup plus lourd. Il pèse entre 600 et 800 kilos, la faute à la météo, selon Jean Vanderhaegen, le président des Bûûmdroegers: “Il a beaucoup plu, donc il est assez lourd et on a dû le raccourcir de presque un mètre cinquante“.

La tradition du Meyboom remonte au 13ème siècle : “C‘est la commémoration d’une victoire des Bruxellois sur les Louvanistes pour une sombre histoire de taxe sur la bière il y a 715 ans“, rappelle Jean-Pierre Vandenbroeck, président des Gardevils. Les Louvanistes la trouvaient trop chère. En représaille, ils décident d’attaquer un mariage dans le centre de Bruxelles, sont reçus assez vigoureusement par les compagnons de Saint-Laurent.

Victorieux, ces derniers reçurent du Duc Jean de Brabant l’honneur de planter le Meyboom le 9 août, veille de la Saint-Laurent. Une seule condition : “De le planter avec 17h, sans quoi les Louvanistes récupèrent le privilège de planter l’arbre du Meyboom“, continue-t-il.

Pas de Meyboom sans son cortège

Comme chaque année, les membres de la confrérie des Compagnons de Saint-Laurent et les différentes sociétés folkloriques se sont réunis vers 13h à l’angle de la rue des Sables et de la rue du Marais afin de rendre hommage aux membres décédés. Après s’être arrêté à la place des Chasseurs Ardennais à Schaerbeek pour une pause-déjeuner, le cortège a traversé la commune de Saint-Josse, en musique, direction la Grand-Place.

C’est à travers le portail de l’Hôtel de ville que le Meyboom a fait son entrée sur la Grand-Place, porté par la force des bras des Bûûmdroegers. “L’arbre arrive vers 15h et est présenté à la population et aux touristes. On fait le tour de la Grand-Place, on présente l’arbre. Après, l’arbre quitte la Grand-Place pour aller vers la rue des Sables et se prépare à être planté“, explique encore Jean-Pierre Vandenbroeck.

Cette année encore, sans surprise, l’arbre a été planté avant 17h. La tradition a bien été respectée.

M.D. avec Belga – Photo : BX1

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Thibaut Rommens et Pierre Delmée avec Bruzz