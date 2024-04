La fresque des Schtroumpfs de nouveau en mauvais état

Après une restauration en 2021, la fresque des Schtroumpfs présente aujourd’hui des marques de détérioration.

Près de la gare Centrale, sous l’hôtel Hilton, se trouve un passage lorsqu’on se rend vers la Grand-Place. Si on jette un petit coup d’œil en l’air, vers le plafond du passage, il n’est pas surprenant de découvrir de nombreux petits Schtroumpfs. Cependant, si on y regarde de plus près, on peut constater quelques trous et des morceaux de fresques fissurées.

Inaugurée en 2018 à l’occasion du 60ᵉ anniversaire des Schtroumpfs, la fresque fait partie maintenant du “parcours BD” que l’on peut visiter un peu partout dans la Ville de Bruxelles. En septembre 2020, la fresque s’effondre et est restaurée l’année suivante, en 2021.

Malheureusement, le temps passe et quelques fissures et trous commencent à apparaître aujourd’hui.

