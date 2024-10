Dans la capitale, des milliers de manifestants demandent un cessez-le-feu

Cet après-midi à 14h30, 32.000 personnes selon la police et 70.000 selon les organisateurs, ont manifesté demandant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et au Liban.

En milieu de journée, des dizaines de milliers de manifestants ont quitté la Gare du Nord pour se rendre sur la place Rey non loin du parc du Cinquantenaire. Selon les organisateurs, il s’agit de l’un des plus grands rassemblements depuis le début de la guerre à Gaza qui a commencé il y a un an.

“Après un an de guerre, la situation dans la bande de Gaza est plus critique que jamais, en particulier dans le nord du territoire, où la population nassée, bombardée et affamée fait l’objet d’un véritable plan d’extermination. La seule façon de mettre fin au calvaire des peuples palestiniens et libanais et d’assurer la protection et la sécurité de l’ensemble des peuples de la région est l’instauration d’un cessez-le-feu permanent.” déclare Gregory Mauzé, porte-parole de l’Association belgo-palestinienne.

Alors, les manifestants, aujourd’hui, demandent la mise en place de sanction diplomatique contre Israël tout comme, un embargo militaire. Ils souhaitent que la Belgique se conforme à l’avis consultatif du 19 juillet de la Cour internationale de justice relatif à l’occupation du Territoire palestinien, lequel établit des responsabilités claires pour les États tiers, dont “des mesures pour empêcher les échanges commerciaux et investissements qui aident au maintien de la situation illicite créée par Israël dans le Territoire palestinien occupé“. Ceci impose notamment l’interdiction du commerce avec les colonies israéliennes en territoire palestinien occupé. Une large majorité de 124 pays, dont la Belgique et 13 autres membres de l’UE, ont approuvé les mesures demandées par la Cour dans une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies le 13 septembre.

