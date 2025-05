Le “Learning & Innovation Center” (LIC) inauguré par l’ULB, la VUB et Beliris

Le “Learning & Innovation Center” (LIC), le nouveau centre d’apprentissage de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), a été inauguré mercredi par les universités sœurs et Beliris sur leur campus commun à Ixelles. Le lieu a été imaginé comme un “incubateur d’innovations“, où étudiants, chercheurs, experts et organisations extérieures peuvent se rencontrer et collaborer.

Ce bâtiment universitaire, qui allie innovations technologiques et hautes performances énergétiques, a été réalisé par le maître d’ouvrage public bruxellois Beliris, en charge des projets de construction, rénovation et restauration dans la capitale. Il est le résultat d’un investissement de “37,1 millions d’euros, dont 87% financés par Beliris et 13% par les universités“. Les travaux avaient été entamés en 2021.

Situé sur le boulevard de la Plaine, le LIC s’érige en véritable “pont” entre les campus des deux universités. Avec ses huit étages et 9.000 mètres carré, le centre d’apprentissage propose une grande diversité d’espaces – qu’il s’agisse des “zones de silence” dédiées à l’étude, des “zones zen” pour la détente, ainsi que des salles de cours, des espaces de travail collaboratif et des lieux technologiques, tels que des studios vidéo et immersifs.

Le bâtiment a été pensé pour accueillir jusqu’à 1.000 personnes par jour. À l’avant, une rotonde surplombant un amphithéâtre extérieur donne accès à une nouvelle passerelle piétonne. Un élément architectural de caractère “qui témoigne de la volonté ferme des deux universités d’avancer ensemble vers un avenir innovant, inspirant et inclusif”, souligne Beliris.

“Le LIC constitue un nouveau point de référence en Belgique. Il propose un concept novateur avec ses horaires d’ouverture étendus (de 08h00 à 23h00), ses 35 salles de travail en groupe et ses huit espaces d’enseignement actif“, s’est réjoui Peter Verbist, le directeur de la bibliothèque de la VUB et du Learning & Innovation Center.

Belga – Photo : BX1

■ Reportage de Thomas Dufrane et Charles Carpreau