Bruxelles : la Ville projette une piscine publique en plein air dans le Canal

Dans les cartons depuis plusieurs années, le projet de piscine publique en plein air est désormais envisagé dans le Canal par la Ville de Bruxelles.

Alors que les demandes pour la création de piscines en plein air affluent, notamment depuis le lancement depuis deux ans de la piscine FLOW, chaque été à Anderlecht, la Ville de Bruxelles annonce, par la voix de son échevin du Climat et des Sports Benoit Hellings (Ecolo), le développement d’un projet de piscine en plein air, au cœur du Canal.

La Ville avait lancé en 2020 une étude de faisabilité sur les espaces qui pourraient accueillir sur le long terme une piscine naturelle à ciel ouvert, comme dans d’autres capitales européennes (Berlin, Copenhague…). L’étude a révélé qu’un projet est possible sur le Canal, avec la création d’un bassin séparé, le long du quai des Péniches. Une équipe composée des architectes de KIS Studio et du bureau d’ingénieurs SWECO a mené une nouvelle pré-étude de faisabilité autour de cette idée. Il se confirme que le projet est possible techniquement, sans que cela impacte l’activité du Port de Bruxelles.

Le projet imagine donc la création d’un bassin sur près de 350 mètres de long et 13 mètres de large, sur le site qui accueillait auparavant une partie des activités de Bruxelles-les-Bains. Le bassin serait traité grâce à un système de filtration installé en amont de la piscine. Ce système permettrait également “d’améliorer sensiblement la qualité de l’eau dans le bassin Béco”, explique par voie de communiqué le cabinet de Benoit Hellings. Le traitement de l’eau se ferait de façon naturelle, avec notamment l’installation de jardins aquatiques le long des quais. “En haute saison, le bassin fonctionnerait en boucle fermée, indépendamment du canal, et les zones d’épuration permettent de traiter l’eau de baignade. En basse saison, l’installation permet en outre, compte tenu d’un nombre moindre de baigneurs, de traiter en partie l’eau du canal”, explique le cabinet.

La Ville de Bruxelles souligne par ailleurs la proximité du site avec les transports en commun, via le métro, le tram ou même la gare du Nord. Elle indique encore que les Bains de Bruxelles sera l’opérateur en charge de ce bassin, qui pourra accueillir jusqu’à 2 400 personnes par jour et 480 nageuses et nageurs simultanément.

Le coût du projet ? 11,5 millions d’euros pour la construction et ensuite, 500 000 euros par an, personnel compris, indique la Ville de Bruxelles. Le projet doit désormais faire l’objet de demandes de permis avant d’envisager une installation pérenne dans le Canal.

■ Reportage de David Courier, Camille Dequeker et Pierre Delmée.

Gr.I. – Photos : KIS Studio/SWECO/Imperfect – Plan : KIS Studio/SWECO