Bruxelles en Fleurs : la Ville inaugure un parcours floral avant le traditionnel tapis de fleurs

Ce parcours d’œuvres florales sera à découvrir dans le centre de la capitale jusqu’au 15 août.

La Ville de Bruxelles a inauguré ce lundi “Bruxelles en fleurs”, un parcours floral à découvrir dans les rues du centre-ville jusqu’au 15 août. Le parcours pédestre et fléché proposer diverses compositions florales de designers et fleuristes belges. Douze endroits emblématiques du centre sont ainsi décorés de compositions uniques, comme les “Floral Balls” de Max Hurtaud dans la rue des Brasseurs et la rue du Marché aux Fromages, la “Wisteria Lane” de Marc Noël dans la rue des Éperonniers et Sophia Tavares ou encore les “Jardins suspendus” de Castros et Soren Van Laer, sur l’Ilot sacré. Le parcours, d’une durée de 25 minutes, se terminera devant le célèbre Manneken Pis, dont les alentours sont redécorés pour l’occasion.

Les touristes auront ainsi un avant-goût du traditionnel tapis de fleurs, à découvrir sur la Grand-Place du 12 au 15 août. Un événement, organisé tous les deux ans, qui attire près de 200 000 personnes lors de chaque édition.

Enfin, toujours dans le cadre de cet événement fleuri, les fleuristes Do-Flowers ont remporté un appel à projets pour décorer plus de septante vitrines des quartiers Saint-Jacques et de la Grand-Place lors de cette action prévue du 12 au 15 août.

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Yannick Vangansbeek et Pierre Delmée.