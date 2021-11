Batopin : 70 distributeurs devraient être installés sur le territoire de la Ville de Bruxelles

Sans distributeur de banque depuis début 2020, les habitants de Neder-Over-Heembeek ont demandé à la Ville de Bruxelles une solution pour éviter de longs déplacements pour aller chercher ou déposer de l’argent. Il ressort de cette question que de nombreux distributeurs devraient bientôt être installés dans la capitale.

Ce lundi, lors du conseil communal de la Ville de Bruxelles, Patrick Bongo Tuasukama, citoyen de Neder-Over-Heembeek, a interpellé les conseillers communaux sur sa situation et celle de ses proches habitant le nord de la capitale. Depuis janvier 2020, plus aucun distributeur de banque n’est disponible sur le territoire de Neder-Over-Heembeek, le plus proche se trouvant à Laeken, dans le quartier De Wand.

“Les personnes âgées n’ont pas les moyens de faire facilement leurs transactions sur leur GSM. Cela augmente la fracture numérique”, explique Patrick Bongo. “Quelles alternatives peuvent être explorées pour permettre le retour d’un distributeur, sachant que les banques ne sont pas forcément intéressées ? Quelles démarches ont été entreprises par la Ville ? Et Batopin (NDLR : le nouveau service de distributeurs de banque neutres) peut-il être s’installer et sous quelles conditions ?”, a-t-il interrogé.

Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles, a répondu à cette interpellation citoyenne en affirmant que le dossier est sur la table de son cabinet depuis 2019. “Il est apparu que l’ensemble des opérateurs bancaires interrogés n’étaient plus prêts à investir dans l’installation d’un nouveau distributeur”, rapporte-t-il. “Notre seule alternative était donc d’attendre la désignation d’un nouvel opérateur unique, à savoir Batopin. Nous avons rencontré Batopin mais les critères géographiques proposés étaient insuffisants par rapport à notre objectif de ville accessible à 10 minutes pour toutes et tous. Nous leur avons donc envoyé un plan pour plaider l’installation d’un distributeur dans chaque noyau commerçant et dans chaque quartier.”

Fabian Maingain indique que Batopin a écouté les propositions de la ville et que “les points d’installation proposés par Batopin tendent vers la bonne direction”. Le plan de Batopin annoncerait, selon l’échevin, au moins un distributeur par quartier, dont Neder-Over-Heembeek. 70 distributeurs seraient ainsi installés dans les quartiers de la Ville de Bruxelles, indique Fabian Maingain. Des réunions de travail vont désormais être lancées pour assurer le déploiement de ces points cash“, confirme l’échevin, précisant que le plan de déploiement est proposé jusqu’en 2023.

Concernant Neder-Over-Heembeek, Fabian Maingain annonce qu’aucun lieu précis n’a encore été choisi, mais assure qu’un distributeur est bien prévu.

Gr.I. – Photo : Belga/Hatim Kaghat