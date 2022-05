Après deux ans de crise sanitaire, l’Ommegang revient sur la Grand-place de Bruxelles les 29 juin et 1er juillet

L’Ommegang a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco en 2019. Mais à cause du Covid, cette reconnaissance n’avait pas encore pu être célébrée.

Le spectacle de l’Ommegang revient, après deux ans de crise sanitaire, dans sa forme intégrale sur la Grand-place de Bruxelles les mercredi 29 juin et vendredi 1er juillet, ont annoncé ce mardi les organisateurs. C’est l’acteur français François Berléand qui endosse cette année le rôle du héraut francophone. Le dessinateur de presse Nicolat Vadot croquera la cérémonie en direct.

“L’Ommegang est vraiment un événement majeur pour Bruxelles, puisque les Bruxellois et les Belges, mais aussi des touristes étrangers, en sont fans”, a souligné Delphine Houba (PS), échevine bruxelloise de la Culture, du Tourisme et des Grands événements. “En 2020, il y a eu une projection sur la Grand-place et en 2021, une petite représentation sans public… Malheureusement, avec le Covid, 2020 et 2021 ont été des années compliquées pour les événements. En 2022, pour sa 90e édition, l’Ommegang revient en chair et en os et c’est d’autant plus un plaisir que l’on va pouvoir célébrer sa reconnaissance comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco (Organisation des Nations unies pour l’Éducation, la Science et la Culture)”.

L’annonce de cette reconnaissance remonte au 10 décembre 2019, peu avant la crise sanitaire. Le diplôme sera remis le 1er juillet à 23 h par Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d’État bruxellois chargé du Patrimoine.

Le programme des deux soirées

Sur une mise en scène signée Giles Daoust, quelque 1.400 participants en costumes d’époque feront revivre la présentation en 1549 de Charles Quint et de son fils, l’infant Philippe, futur roi Philippe II. Le cortège partira de la place Royale et le spectacle commencera chaque soir à 21h.

Le gagnant du concours de tir à l’arbalète qui a lieu à 19h sur le parvis de l’église de Notre-Dame des Victoires au Sablon entrera sur la Grand-Place avec la flèche d’or. La chanteuse Jo Lemaire interprètera la version néerlandophone et l’humoriste flamand Bert Kruismans racontera quant à lui l’histoire en anglais.

Le tonneau du char de la bière Ommegang sera cette année surplombé d’un nouveau géant des brasseurs, reproduit à partir d’anciens dessins. Deux expositions autour de l’événement sont à découvrir du 29 juin au 28 août à l’église Notre-Dame des Victoires au Sablon et dès ce mardi et jusqu’au 30 octobre (avec une interruption du 17 juillet au 7 septembre) au musée de Woluwe.

