Un nouvel hôtel débarque à Berchem-Sainte-Agathe : “Les choses bougent beaucoup dans ce quartier de la gare”

Christian Lamouline est ravi du nouveau projet d’hôtel qui débarque à Berchem-Sainte-Agathe.

Cela bouge à Berchem-Sainte-Agathe ! Une demande de permis va bientôt être introduite pour l’arrivée d’un hôtel Van der Valk à côté de la gare de Berchem et de l’avenue Charles Quint. “Cela fait très longtemps que je souhaite un hôtel de qualité dans ma ville”, admet le bourgmestre sortant de Berchem-Sainte-Agathe. Le groupe hôtelier Van der Valk a approché la commune il y a plus d’un an, et un accord a ensuite été conclu avec la société Eiffage. “Un hôtel de plus de 100 chambres avec des salles de conférence. Il pourrait générer plus d’une centaine d’emplois potentiels, ce qui aura donc de bonnes retombées économiques.”

Christian Lamouline souligne que ce projet poursuit également l’objectif de dynamiser tout un quartier avec la construction de logements, de commerces et d’espaces verts. Pour rappel, le futur hôtel se situera à l’arrière de l’avenue Charles Quint, sur les terrains de Manufast et de l’ancien siège de Brico. “De manière globale, les choses bougent beaucoup dans ce quartier de la gare, qui représente 10 % de la commune”, poursuit celui qui fait partie des Engagés. “Pas mal de bureaux sont vides en raison de la généralisation du télétravail. De plus, le propriétaire du grand parking en plein air a beaucoup de projets. Ce quartier devrait vraiment se relancer d’ici 5 à 10 ans.”

En plus de cet hôtel, un gratte-ciel de style américain de 28 étages est prévu, avec 164 logements, entre la chaussée de Gand et la chaussée de Zellik. Ces projets peuvent inquiéter les citoyens. Cet endroit ne va-t-il pas devenir une commune de gratte-ciels à l’américaine ? “L’enjeu crucial sera d’encadrer les différents projets. Le but est de veiller à ce que Berchem-Sainte-Agathe ne devienne pas un Manhattan à l’entrée de Bruxelles. Nous allons rester raisonnables pour garder un équilibre entre espaces verts et nouveaux projets.”