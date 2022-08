Berchem-Sainte-Agathe souhaite démolir un bâtiment du XIXe siècle… protégé par la Région

Cette ancienne grange, qui faisait partie d’un ancien hameau de la commune, menace de s’écrouler, selon la commune.

La commune de Berchem-Sainte-Agathe envisage de démolir un bâtiment de la commune : il s’agit d’une ancienne grange datant du XIXe siècle, aujourd’hui installée près de l’allée verte. Ce bien appartient à la commune, mais il est protégé par la Région bruxelloise, qui rappelle qu’il s’agit d’un bâtiment historique appartenant au registre du patrimoine immobilier protégé. Du côté de Berchem-Sainte-Agathe, on répond que les structures porteuses et les joints de maçonnerie se sont dégradées avec le temps et que le bâtiment risque donc de s’écrouler. L’accès à ce bâtiment avait déjà été interdit en 2020.

“Des occupants illégaux étaient rentrés dans le bâtiment en juin. Or, ce bâtiment est dangereux”, explique le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe Christian Lamouline (Les Engagés). Il ajoute que l’entretien était à charge du locataire du bâtiment depuis 2019 et que la commune ne peut aujourd’hui assurer une telle rénovation. “J’ai essayé de savoir pourquoi on sauvegarde ce bâtiment, mais personne n’a pu me l’expliquer”, indique-t-il.

La commune précise qu’aucune autre construction ne verra le jour si la démolition du bâtiment est confirmée. La Région doit désormais remettre un avis sur cette démolition dans les prochaines semaines.

■ Un reportage de Bernard Denuit, Paolo Coen et Chadène Diouani.