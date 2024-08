La fête de la chauve-souris à Auderghem annulée en raison du mauvais temps

La fête de la chauve-souris, organisée samedi sur le site du Rouge-Cloître à Auderghem, est annulée en raison du mauvais temps, a communiqué Bruxelles Environnement à Belga. L’événement, qui a débuté à 14:00, devait se poursuivre jusqu’à 23:00, mais les orages violents annoncés par l’IRM ont eu raison de son maintien.

Environ 300 personnes ont participé aux premières heures de la fête, a indiqué Bruxelles Environnement. Plusieurs activités, telles que des constructions de nichoirs, des rencontres avec des experts et des balades nocturnes, figuraient au programme. Les amateurs de chauve-souris pourront toutefois encore participer à une visite guidée nocturne organisée le 31 août au domaine des Silex à Watermael-Boitsfort, sur la Promenade verte, pour rencontrer les chauves-souris et “déconstruire certains clichés”. L’Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune aux orages samedi, de 15 à 22:00, alors qu’une perturbation traversera le pays d’ouest en est durant l’après-midi et la soirée. En conséquence, le numéro 1722 dédié aux interventions non urgentes des pompiers a été activé, indique le SPF Intérieur. L’IRM s’attend à ce que les averses orageuses déversent beaucoup de précipitations en peu de temps et surtout entraînent de fortes rafales. Le vent pourrait souffler jusqu’à 70 à 80 km/h, voire davantage très localement. L’ensemble des espaces verts de la région bruxelloise ont été fermés dès 17:00.

