La Ligue de Protection des Oiseaux est à l’étroit à Anderlecht : “La situation va devenir, à terme, intenable”

La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) affiche presque complet et commence à songer à d’autres espaces pour accueillir plus d’animaux en difficulté.

Cela fait des années que la Ligue pour la Protection des Oiseaux est installée dans un centre de la rue de Veeweyde à Anderlecht. Le lieu ne peut toutefois s’étendre vu que cette maison est coincée entre d’autres bâtiments. Et alors qu’elle accueille actuellement jusqu’à 3 000 animaux (oiseaux, animaux sauvages, reptiles…) par an, l’ASBL affiche quasiment complet.

Alors, comment assurer son service de protection et de soins ? L’association réfléchit à un déménagement pour de nouveaux espaces plus vastes, comme le confirme Thomas Jean, porte-parole de la LRBPO au micro de BX1+. “On parle de 300 à 400 animaux supplémentaires par an dans notre unité de soins. Cette situation, à terme, deviendra intenable”, explique-t-il. La Ligue estime notamment que les projets imaginés en zone verte dans la capitale risquent de réduire les habitats naturels pour les espèces sauvages et de mener à une aide nécessaire pour ces animaux, à terme.

Thomas Jean confirme que l’association a besoin d’une surface importante au sol, mais aussi à l’extérieur, notamment pour des volières à destination des oiseaux en revalidation et pour accueillir les animaux blessés. Sans que cela puisse indisposer les habitants aux alentours.

Plusieurs pistes de déménagement sont déjà envisagées par la Région, comme l’ancienne ferme du Meylemeersch à Anderlecht ou une zone à Ixelles, mais “les lieux proposés sont inadaptés ou contraignants”, explique le porte-parole de la Ligue. Celui-ci confirme que l’ASBL aimerait une position plus centrée, plus proche de la Forêt de Soignes : “On veut construire sur un bâti déjà existant, et non sur une zone verte”, conclut-il.

■ Interview de Thomas Jean, porte-parole de la Ligue de Protection des Oiseaux, par Murielle Berck et Vanessa Lhuillier dans Le 12h30.