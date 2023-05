Étang de baignade à Neerpede : un avis favorable sous conditions remis au projet

Le projet de baignade dans les étangs de Neerpede a reçu un avis favorable sous conditions de la commission de concertation.

Pour rappel, Bruxelles Environnement veut créer des espaces de baignade naturels sur plusieurs sites de la Région bruxelloise, avec appui du collectif Pool is Cool, qui a déjà mené des projets temporaires similaires.

Le premier projet concret concerne les étangs de Neerpede, à savoir une zone de 5 000 m² à aménager pour 2025 dans l’étang moyen de ce site naturel, à l’ouest d’Anderlecht. Cet espace de baignade permettrait à 225 nageurs maximum en simultané de profiter de l’eau naturelle. Des rotations avec des réservations par demi-heure seraient ainsi proposées. L’organisation prévoit également un contrôle sanitaire de l’eau et des entretiens réguliers.

La commune d’Anderlecht avait toutefois affirmé son opposition à la demande de permis d’environnement pour le réaménagement des étangs. Et comme Bruxelles Environnement est partie prenante, la commission de concertation menée en début de semaine n’attendait que l’avis de deux instances : urban.brussels, en charge de l’urbanisme, et la direction des monuments et sites. Les deux ont rendu un avis favorable sous conditions.

► L’avis complet de la commission de concertation

Quelles sont ces conditions ? La commission de concertation demande de préciser la méthode de gestion de l’étang et de la capacité d’accueil, de réduire le nombre d’arbres abattus, des précisions sur la gestion de l’affluence notamment concernant la mobilité et la propreté, des précisions sur le contrôle de la qualité de l’eau et l’entretien de l’étang. Tous ces points vont mener à une revue du projet, vu les nombreuses conditions qui sont demandées. Bruxelles Environnement a désormais six mois pour répondre à ces conditions.

La commune d’Anderlecht, par la voix de son bourgmestre Fabrice Cumps (PS), répond que le projet ne peut qu’évoluer dans le bon sens avec de telles conditions. Il attend de voir ce que le projet va devenir. Mais s’interroge toujours sur le nombre de baigneurs autorisés en simultané dans ce futur étang. Le bourgmestre confirme qu’il y a toujours un recours possible si le projet est finalement accepté et si les changements sont trop minimes aux yeux de la commune.

Le collectif citoyen Sauvegardons Neerpede, pour sa part, appelle la commune à demander l’arrêt total du projet plutôt qu’une simple baisse de jauge. Il rappelle qu’une pétition a déjà recueilli plus de 6 800 signatures pour demander l’abandon du projet.

Bref, l’opposition reste vive, mais Bruxelles Environnement a désormais le temps de revoir les contours de ce dossier.

