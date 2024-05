Étang de baignade à Neerpede : des citoyens saisissent le Conseil d’État

Six représentants du collectif “Sauvegardons Neerpede” ont introduit au Conseil d’Etat, un recours en annulation du permis d’urbanisme délivré pour l’aménagement d’un étang de baignade public sur cet espace vert, à l’ouest de la capitale.

Ces citoyens représentent aussi la Commission pour la conservation, la gestion et le développement de la nature dans la vallée du Vogelzangbeek et l’asbl We Are Nature.Brussels. Il se font le relais d’une mobilisation en faveur de la “biodiversité locale et de la quiétude du parc de Neerpede”.

Ils se préparent également à introduire un recours contre le permis d’environnement. Le permis d’urbanisme pour la transformation de l’étang dit “moyen” du site de Neerpede en lieu de baignade a été délivré par l’administration régionale de l’urbanisme, le 26 février dernier, après des mois de protestations et de discussions.

Une pétition signée par 8.000 Anderlechtois

Le ministre bruxellois de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo) avait annoncé en janvier dernier que les travaux d’aménagement d’un étang de baignade, à cet endroit, débuteraient en 2025.

Ce chantier concrétisera un des volets du projet d’aménagement du Parc de Neerpede. Le plan établi en 2020 pour valoriser l’ensemble du «Pays de Neerpede» – 200 ha à haute valeur paysagère – prévoit une série d’opérations pour faire de cette zone un parc régional à vocation naturelle et récréative.

Opposé à ce projet, le collectif de citoyens “Sauvegardons Neerpede” a notamment rédigé une pétition signée par près de 8.000 habitants de la commune. Selon celui-ci et les associations à la base du recours, ce projet est caractérisé par un défaut de concertation et de clarté. Sa taille “excessive” le rend par ailleurs tout à fait “inadéquat d’un point de vue écologique et urbain”.

Dans un communiqué, les requérants ont également déploré le refus des autorités de recherche une alternative avec les citoyens.

