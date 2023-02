Anderlecht : une pétition de 1 500 signatures contre le réaménagement du quartier Bon Air

Les opposants s’inquiètent des changements de mobilité proposés dans le quartier, affirmant que cela “créera des embouteillages”. La commune, pour sa part, rappelle que le plan est loin de sa phase de réalisation.

Depuis plusieurs jours, une pétition autour du plan de réaménagement du quartier Bon Air, au nord-ouest d’Anderlecht, circule sur les réseaux sociaux. Cette pétition s’inquiète du réaménagement de cette cité-jardin de plus d’un millier d’habitants autour de la place Séverine. Plus de 1 500 personnes ont signé, à l’heure d’écrire ces lignes, pour dire “non au plan de réaménagement non-adapté”. Le texte va même jusqu’à parler de “danger pour le quartier”.

Le texte, publié en septembre dernier, affirme que la circulation “est inexistante” dans le quartier et que le plan proposé par la commune d’Anderlecht risque de “piéger les habitants dans des ilots”. “Ce plan bloquera les gens et créera des embouteillages”, affirme le texte. L’auteur s’inquiète encore de la suppression de “nombreuses places de stationnement pour créer des placettes et des mares entre les habitations, qui attireront des rats et des moustiques”.

Privilégier les espaces partagés

Si le nombre de signatures augmente à nouveau en ce début d’année, tout comme les partages de cette pétition, il faut rappeler que ce plan de réaménagement est seulement un avant-projet proposé par la commune d’Anderlecht en 2021. L’objectif de la commune est de privilégier les espaces partagés, de densifier la végétation et de créer de nouvelles places publiques pour favoriser les rencontres.

Cela passerait par la mise en place d’une zone résidentielle sur l’ensemble du quartier et la mise en place de rues à sens unique sous forme de trois boucles permettant d’aller dans le quartier tout en évitant le trafic de transit. Mais aussi le réaménagement des trottoirs et des places pour privilégier la circulation douce.

Seulement des permis pour créer des places

Mais comme l’explique l’échevine de la Mobilité Susanne Müller-Hübsch (Groen) à nos confrères de Bruzz, on est encore loin de la réalisation concrète de ce plan. “Actuellement, nous avons un permis pour réaliser les six places qui figurent dans le plan directeur. Une école sera également rénovée prochainement. Mais le plan de mobilité ne viendra certainement pas avant que tous ces chantiers soient terminés“, explique-t-elle. Une rue scolaire a également été aménagée en phase de test.

L’échevine explique encore qu’elle est “ouverte à toute révision des plans de mobilité”. “De toute façon, le plan de mobilité du quartier Bon-Air n’est pas pour tout de suite. Il y aura certainement une autre enquête publique au moment venu”, dit-elle encore. Susanne Müller-Hübsch ajoute qu’elle s’est entretenue avec 60 à 70 riverains autour de la reconstruction des placettes du quartier, en décembre dernier.

Cette pétition ravive en tout cas les discussions autour des différents plans de réaménagement en débats au sein de la Région bruxelloise. Des protestations, parfois violentes, ont eu lieu à Schaerbeek et Anderlecht (quartier Cureghem), qui ont mené au retrait des plans de mobilité liés au plan Good Move. Des panneaux ont également été vandalisés dans le Pentagone, mais la Ville de Bruxelles a maintenu le plan autour de cette maille du centre-ville, et se félicite, six mois après son lancement, de voir une réduction d’un cinquième du trafic automobile dans le quartier.

Gr.I. – Photos : commune d’Anderlecht