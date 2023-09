Yari Verschaeren prolonge à Anderlecht jusqu’en 2026

Un geste fort de la direction du RSCA, qui prolonge Yari Verschaeren alors qu’il est gravement blessé.

Yari Verschaeren a signé une prolongation de contrat qui le lie désormais jusqu’en 2026 au club, où il évolue depuis l’âge de neuf ans. Il a fait ses débuts en équipe première fin 2018 et il fait donc partie intégrante du noyau A depuis six saisons. Depuis lors, le milieu de terrain de 22 ans compte déjà pas moins de 154 matches au compteur sous les couleurs anderlechtoises et il a également été appelé sept fois chez les Diables Rouges.

Alors qu’il livrait une série d’excellentes performances individuelles pendant la deuxième moitié de la saison dernière, le destin a frappé. Lors du match contre Louvain fin mars, le milieu de terrain s’est mal réceptionné et s’est blessé au ligament croisé antérieur. Depuis, Yari travaille à sa rééducation et le club l’a toujours tenu à proximité du groupe de joueurs. Il a assisté à tous les matches, s’est déplacé avec le groupe en UEFA Europa Conference League et a également participé au stage d’entraînement en Autriche cet été.

“Nous sommes ravis que Yari reste avec nous. Il a eu un impact crucial sur l’équipe l’an dernier, jusqu’à sa malheureuse blessure au printemps. Nous estimions qu’il était important de lui montrer notre foi et notre confiance, et nous avons donc assez vite commencé à parler de l’avenir avec lui. Yari n’a pas eu besoin d’être convaincu de nos ambitions. Je pense parler au nom de tous en disant que nous sommes impatients de le revoir sur le terrain”, a déclaré par communiqué le CEO Sports d’Anderlecht Jesper Fredberg.

“Ce n’est pas du tout une situation idéale lorsque vous êtes soudainement victime d’une blessure de longue durée dans le courant de la dernière année de votre contrat. Je suis donc très heureux que nous ayons pu rapidement nous accorder. J’ai toujours aimé être ici, Le RSCA est le club qu’il me faut et j’ai l’impression de ne pas encore en avoir fait le tour. Je suis aussi heureux du respect et de la confiance que j’ai ressentis de la part de la direction, ce qui me donne une motivation supplémentaire pour donner encore plus à ce club”, a de son côté réagi Yari Verschaeren.