Ville de Bruxelles : Ryad Merhy défendra son titre de champion du monde le 17 juillet

Ryad Merhy, tenant du titre, défendra sa ceinture WBA (boxe) mondiale des poids lourds-légers (entre 79,378 et 90,719 kg) face au Sud-Africain Kevin Lerena, le champion du monde IBO (International Boxing Organization), le samedi 17 juillet “dans les infrastructures sportives de Bruxelles“. C’est officiel, et signé.

On l’a appris mercredi matin dans un communiqué de la Ville de Bruxelles, du Ministère des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et de l’attachée de presse de Ryad Merhy et de 12 Rounds, Valérie Cornelis. Mais vous l’aurez compris, il y a du nouveau, à trois niveaux. Il n’y aura en effet pas un seul titre en jeu, mais deux.

► À voir aussi notre reportage : Boxe : Ryad Merhy s’apprête à remonter sur le ring

La date du 17 juillet est confirmée mais pas, ou du moins pas encore, le Stade Roi Baudouin. Le communiqué précise à ce sujet que “compte tenu de la situation sanitaire et parce qu’elles dépendent des décisions prises lors du Comité de Concertation spécial sport, les modalités du Championnat (lieu, spectateurs, horaires, etc.) seront fixées au lendemain du 11 mai”.

Ryad Merhy opposé à Kevin Lerena

Enfin last but not least, Ryad Merhy (28 ans, 29 victoires dont 24 par KO, 1 défaite) n’affrontera pas son challenger officiel cubain Yuniel Dorticos, mais le champion du monde IBO Kevin Lerena (28 ans, 26 victoires dont 13 par KO, 1 défaite en… 2014). Le Sud-africain voudra à la fois détrôner Merhy, et conserver le titre IBO qu’il détient depuis le 9 septembre 2017 (il avait battu de justesse Youri Kayembre Kalenga aux points), et a déjà défendu six fois avec succès.

Ryad Merhy qui avait conquis le titre WBA mondial Interim des poids lourds-légers en battant le Hongrois Imre Szello par KO au 7e round, le 19 octobre 2019, au Dôme de Charleroi, est devenu le premier belge champion du monde de boxe fin janvier de cette année.

► À lire aussi : Ryad Merhy nouveau champion WBA international des lourds-légers

La date et la localité où se disputera le combat ont été révélées mercredi. Le menu complet sera annoncé au lendemain du 11 mai. Le championnat se déroulera, comme tous les évènements de la Ville de Bruxelles, dans le respect strict des mesures sanitaires, précise encore le communiqué.

Avec Belga – Photo : Virginie Lefour/Belga