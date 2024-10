Une belle victoire du Brussels en BNXT League permet de rejoindre Ostende et Courtrai en tête du classement

Le Brussels l’a emporté 73-61 dimanche après-midi à domicile face aux Néerlandais de Feyenoord en clôture de la 8e journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball. Dans le même temps, Mons s’est imposé au bout du suspense (et d’une prolongation) à QSTA United (111-113) tandis que Malines est revenu bredouille de son long déplacement à Leeuwarden (89-85).

Accroché durant toute la première période, le Brussels a fait la différence au retour des vestiaires sous la conduite de son intérieur guadeloupéen Jared Ambrose (17 points, 7 rebonds, 3 contres) mais aussi de Eric Boone (14 points, 7 rebonds, 4 passes et 4 interceptions).

Leur succès du jour permet aux Bruxellois de rejoindre Ostende et Courtrai en tête du classement provisoire avec 6 victoires et 2 défaites juste devant Louvain, Limburg United et Zwolle, qui compte un match de moins.

A Nimègue, Mons est passé par toutes les couleurs dans une rencontre aussi serrée qu’offensive. Mené d’un point au repos (53-52) et de deux après 30 minutes (78-76), les Renards ont arraché la prolongation (100-100) via James Moors (18 points, 9 rebonds, 1 passe) à 58 secondes du terme. Dans les cinq minutes supplémentaires, les Montois ont émergé au buzzer sur un tir de Michael Moore (12 points, 8 rebonds). À noter que pas moins de 7 joueurs montois ont marqué entre 10 et 20 unités.

Malines, de son côté, a pris un bon départ à Leeuwarden mais les Kangoeroes ont finalement dû courber l’échine en seconde période malgré les 16 points de Brayden Parker.

Au classement, Mons (5v-3d) repasse devant Charleroi et Leeuwarden (4v-3d). Alost et Malines occupent les 11e et 12e place (3v-4d) devant Anvers, 14e (2v-4d) avec un match en moins.

La prochaine journée se disputera à partir de samedi prochain avec sept rencontres au programme.

