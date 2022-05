Thierry Dailly, président du RWDM : “Ce qui m’a le plus déçu, c’est l’après match”

Ce weekend, la fin du match entre Seraing et le RWDM a dégénéré. Des scènes de violence qui selon le président du RWDM sont inadmissibles.

Alors que le match opposant Seraing, à domicile, et le RWDM venait de prendre fin à la faveur des Sérésiens, des scènes de violence et des bagarres ont éclaté sur la pelouse. Des dizaines de supporters son tmontés sur le terrain pour en découdre.“J’étais présent au match, et ce sont les supporters de Seraing qui sont montés en premier sur le terrain. Ils ont provoqué nos supporters qui étaient à ce moment-là dans leur tribune”, explique Thierry Dailly, président du RWDM. Je suis vraiment étonné du laxisme… Plus de 15 minutes après que la police soit arrivée, il n’y avait pas de stewards sur le terrain pour empêcher que des supporters n’envahissent la pelouse. Si les supporters du RWDM n’avaient pas été provoqués, je suis certain qu’ils ne seraient pas montés sur le terrain”.

“Nous n’arrêtons pas de communiquer sur cette problématique. Nous essayons d’arrêter ce phénomène. Par ailleurs, ce sont des groupes ciblés. Il y avait 1300 personnes au match et toutes n’étaient pas sur le terrain, au contraire. Nous ferons tout pour sortir ces personnes de nos stades. Ça n’a rien à faire dans le football. J’étais encore plus déçu des débordements que d’avoir perdu le match et de ne pas monter de division”, a-t-il encore détaillé.

Ma. Ar. – Photo : Belga/John Thys