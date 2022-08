Simon Dodd, un Néo-Zélandais au coaching du Boitsfort Rugby Club

Le BRC se dote d’un nouveau mentor pour trois ans: le Néo-Zélandais de 38 ans, Simon Dodd. L’occasion d’évoquer avec lui et le groupe les objectifs du club.

Joueur, entraîneur, directeur rugby… le Boitsfort Rugby Club se dote d’un élément d’expérience avec l’arrivée de Simon Dodd. Le Néo-Zélandais de 38 ans débarque dans le club bruxellois pour 3 ans. Il dirigera l’équipe messieurs, les U18, le tout avec la casquette de Directeur Rugby

“Le CV de Simon Dodd est sans équivoque : joueur puis entraineur auprès de différentes catégories (école de rugby, U18, Ladies, Seniors et 7’s) en Nouvelle-Zélande mais aussi en Irlande et au Canada ; Simon possède de nombreuses qualités qui n’ont pas laissé le club indifférent”, précise le BRC dans un communiqué. “Simon a été séduit par le projet du club et motivé par l’ambition qui est la nôtre. Le BRC est fier de l’accueillir et est convaincu qu’il nous permettra de nous ouvrir à d’autres horizons et nous aidera à franchir un nouveau palier dans notre développement.”

L’arrivée d’un tel élément s’inscrit dans la volonté du BRC de se repositionner parmi l’élite.

Les Boitsfortois entament leur championnat le 18 septembre 2022.