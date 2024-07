Football : Mohamed Amoura quitte l’Union Saint-Gilloise pour Wolfsburg

L’attaquant algérien de 24 ans a rejoint le club de Bundesliga avec une option d’achat obligatoire.

Arrivé à l’Union il y a un an en provenance du FC Lugano, Amoura a été un des principaux artisans de la belle saison des Bruxellois, vainqueurs de la Coupe et vice-champions de Belgique. Il a inscrit 22 buts et délivré sept assists en 45 matchs joués en jaune et bleu. L’international algérien a notamment fini 3e du Soulier d’Or derrière Toby Alderweireld et son coéquipier Cameron Puertas et 2e du Soulier d’Ébène derrière le buteur du Cercle Kevin Denkey.

“Je suis fier et heureux de pouvoir jouer dans un si grand club en Allemagne“, déclare Amoura sur le site internet de Wolfsburg. “Dans ma tête, j’ai toujours voulu franchir les prochaines étapes de ma carrière en Bundesliga. De ce point de vue-là, Wolfsburg est le club parfait pour moi“. Avec un contrat de quatre ans à la clé, Mohamed Amoura était arrivé au Parc Duden pour remplacer Victor Boniface, parti au Bayer Leverkusen et devenu par la suite champion d’Allemagne.

Belga